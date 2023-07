Igrzyska Europejskie 2023. Mamy medal w kajakarstwie górskim. Srebrna Klaudia Zwolińska

Świetnie spisały się polskie kajakarski górskie w slalomowej konkurencji K1 podczas Igrzysk Europejskich. Wywalczyły srebrny medal – Klaudia Zwolińska i 4. miejsce – Natalia Pacierpnik.

Świetny półfinał, emocjonujący finał

Polki jak burza przeszły przez półfinałowe sito – z trzydziestu startujących do finału kwalifikowała się najlepsza dziesiątka.

Natalia Pacierpnik popłynęła rewelacyjnie i była druga z czasem 102,86. Nie miała żadnych karnych sekund. Wyprzedziła ją tylko Niemka Elena Lilik – o 1,07. Startująca jako druga od końca Klaudia Zwolińska też zaliczyła bezbłędny przejazd – 103,09 co dało jej trzecia pozycję. W finale oprócz dwóch Polek znalazły się też dwie Brytyjki i Niemki. Pierwsza z nich Ricarda Funk wyśrubowała świetny czas 99,09. Kolejne zawodniczki co najwyżej zajmowały drugie miejsce. Wreszcie przyszedł czas na Zwolińską (trzecią od końca) jeśli chodzi o starty – na trzeciej bramce złapała 2 sekundy, kolejne 2 na 10. Ale mimo to popłynęła po medal, bo była szybka. Zajęła 2. miejsce – 101.06. Po niej popłynęła Pacierpnik. Już na pierwszej bramce złapała 2 s karne, potem było czysto, ale wolnej – 106,08. Co dało czwarte miejsce na mecie.

Przed ostatnią startującą Niemką Eleną Lilik medal dla Zwolińskiej pozostawał niewiadomego koloru. Kajakarka z Niemiec popłynęła słabo i zajęła 10. miejsce. A więc srebro dla Polki! - Czułam te dwa trącenia i byłam na siebie zła, myślałam, że wybuchnę – mówi srebrna medalistka. - Czułam sportową złość, bo znowu popełniłam drobne błędy, ale czułam, że szybko płynę, że to wystarczy na dobry wynik. Udało mi się wytrzymać, mimo błędów nie dałam się ponieść emocjom. Odetchnęłam z ulgą, bo dużo dołożyłam od siebie w tym sezonie, było dużo wyjazdów, które opłacałam sobie sama. Mam nadzieję, że ten sukces otworzy trochę drogę nie tylko mi, ale slalomistom, do jakiegoś wsparcia. Ja jestem bez żadnego sponsora. Cieszę się, że slalom ma okazję błyszczeć dzięki mnie.

Zadowolony trener Chojnowski

- Jest powód do radości - dodaje trener Jakub Chojnowski. - Po porannych biegach mężczyzn był duży niedosyt. Byliśmy blisko uzyskania przez nich miejsc finałowych. Wiemy, że są na tym poziomie, ale punkty karne pozbawiły nas tych miejsc. Ale jak w pogodzie, tak i w sporcie - po burzy wychodzi słońce, świetne były przejazdy półfinałowe naszych dziewczyn, na wysokim poziomie i pewne awanse. To jest najważniejsze, by znaleźć się w 10, by płynąć w finale. Dziewczyny stanęły na wysokości zdania. Jest drugie miejsce Klaudii, punkty karne zaważyły, że nie jest to złoty medal, ale cieszymy się, tego potrzebowaliśmy i na to ciężko pracowaliśmy.

Pacierpnik też radosna

- Finał rządzi się swoimi prawami, było parę błędów, ale i tak jestem zadowolona, zważywszy na to, że początek sezonu nie należał do udanych - mówi Natalia Pacierpnik. - Powoli wracam do siebie. Już pierwszą bramkę trąciłam, choć nie wiedziałam tego, było też kilka błędów na bramkach podjazdowych, nie wychodziłam z nich płynnie i to zaważyło. Doping był naprawdę niesamowity, bardzo dziękuję wszystkim fanom, kibicom, którzy nas dopingowali. Była gorąca atmosfera i to było czuć na przejeździe. Tym bardziej miło, że u siebie w domu. Jest niedosyt, że nie było podium, ale wracam do gry, walczę dalej. Cieszę się ze swojej dyspozycji, brakło trochę płynności i jest nad czym pracować

K-1 kobiet slalom: 1. Ricarda Funk (Niemcy) 97,09 (2 s karne), 2. Klaudia Zwolińska +1,97 (4), 3. Tereza Fiserova (Czechy) +3.25, 4. Natalia Pacierpnik 6.99 (2).

