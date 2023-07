Igrzyska Europejskie 2023. Kolejny medal w turnieju teqballa w Krakowie. Alicja Bartnicka i Ewa Kamińska z brązem w deblu. Zdjęcia

Polki zatrzymane w półfinale

W piątek w grupie D Alicja Bartnicka i Ewa Kamińska najpierw pokonały Austriaczki Andreę Sommer i Ninę Steinbauer 2:0 (12:7, 12:7), potem Serbki Anastasiję Lemajic i Maję Umicevic 2:0 (12:11, 12:9), a następnie Mołdawianki Laurę-Marię Mereutę i Vioricę Tonu 2:0 (12:10, 12:7), zapewniając sobie awans do ćwierćfinału.

Lea Vasas z drugim złotem

Dla 21-letniej Alicji Bartnickiej jest to z kolei drugi brązowy medal zdobyty w tegorocznych Igrzyskach Europejskich. W piątek w deblu mieszanym sięgnęła ona po taki sam krążek, występując w parze z Markiem Pokwapem. 17-latek też będzie miał szansę na co najmniej powtórzenie jej sukcesu, gdyż w sobotę wystąpi w deblu mężczyzn razem z Adrianem Duszakiem, srebrnym medalistą IE 2023 w singlu.

Początek eliminacji grupowych w deblu mężczyzn zaplanowano na godz. 17.20. Potrwają one do ok. godz. 20. Ćwierćfinałowe mecze mają się rozpocząć o godz. 20.20, półfinałowe o godz. 21, spotkanie o brązowy medal o godz. 21.40, a finał o godz. 22.20. Jeśli tylko dopisze pogoda...