Igrzyska Europejskie 2023. Jarosław Iwanow, pięściarz Wisły Kraków, zapowiada walkę o medal: "Celuję w złoto"

- Nastawienie jest jak najlepsze, chcę zdobyć kwalifikację olimpijską. Aby to zrobić, trzeba wywalczyć medal (brązowe krążki dostaną obaj przegrali w półfinałach - przyp.), a celuję w złoto. Do odważnych świat należy. Nie wiem, co planują rywale, nie boję się ich. Jestem już doświadczony, skupiam się na sobie - żeby wyjść na ring i wykonać swoją robotę - mówi wiślak.