Igrzyska Europejskie 2023. Gwiazdy na skoczni w Zakopanem? Na razie tylko z Polski

Polskie gwiazdy na Krokwi

- Najważniejszy jest sezon zimowy i Puchar Świata. Igrzyska Europejskie są nowością. Zaskoczeniem było, że skoki znalazły się w programie imprezy. Nie zmienia to jednak faktu, że to ważne zawody. Mamy motywację, by dostać się do składu i reprezentować Polskę. Chcemy walczyć o medale - powiedział 31-letni skoczek dla TVP Sport.

Polacy po wyjeździe do Sztokholmu, gdzie mieli zajęcia w tunelu aerodynamicznym, wrócili do kraju i rozpoczęli zgrupowanie w Szczyrku. Do Zakopanego mają zjechać 12 czerwca, a po występie na igrzyskach czeka ich lipcowy obóz w Oberhofie. W planach jest także ponowna wizyta w Sztokholmie i test nowych skoczni w Trondheim, na których w 2025 roku odbędą się mistrzostwa świata. Niewykluczone, że nasi skoczkowie przed zimą zawitają jeszcze na Cypr.

W ramach igrzysk w dniach 27 czerwca (wtorek) - 29 czerwca (czwartek) zostaną rozegrane zawody indywidualne kobiet i mężczyzn oraz konkurs drużyn mieszanych na Średniej Krokwi, natomiast 30 czerwca (piątek) odbędą się zawody kobiet, a 1 lipca (sobota) mężczyzn na Wielkiej Krokwi. Transmisje na żywo przeprowadzi stacja TVP.