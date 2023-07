Igrzyska Europejskie 2023. Co za niespodzianka, Klaudia Zwolińska ma medal w kanadyjkach!

Fantastyczny przejazd Zwolińskiej

- Jestem w szoku, nawet nie wzięłam ze sobą dresu na ceremonię medalową – komentowała na gorąco Polka. - Płynęłam bez presji, ale tego się nie spodziewałam! To jest kanadyjka, tę konkurencję trenuję trzy – cztery lata, brakowało mi jeszcze na niej powtarzalności. Wiedziałam, że mogę odstawać od czołówki, moim minimum był finał, myślałam, że fajnie byłoby się w nim zaprezentować. A pojechałam taką jazdę, której się nie spodziewałam. Było trochę błędów, ale ciężko oczekiwać ode mnie idealnej jazdy skoro to nie jest moja główna konkurencja. Teraz jak patrzę, ile mi do złota zabrakło, to jeszcze ciutkę bym urwała i by było. Odporność psychiczna to cecha Polki. W półfinale po swoim przejeździe czekała, czy w ogóle dostanie się do finału, a w nim też musiała śledzić zmagania aż ośmiu konkurentek.

- Jestem przygotowana na to, od dłuższego czasu startuję w wielu konkurencjach więc wiem, jak trzymać nerwy na wodzy i jak najlepiej przygotować się do następnych startów – mówi Zwolińska. - Na zimno do tego podchodziłam. Cieszyłam się z finału, ale, tak jak mówię, traktowałam to jako minimum. W sobotę miałam presję i udało mi się jakoś nieźle spłynąć, teraz jej nie miałam, więc nie wiem od czego to zależy. Pierwszy medal indywidualny może mnie odblokował, zeszło ze mnie ciśnienie mentalne. To co zawsze miałam w głowie, że cały czas potykam się o podium, a nie staję na nim. Właśnie udowadniam, że na C1 też można na mnie liczyć. Myślałam, że jeszcze nie jest mój czas, by zaprezentować światowy poziom, ale jednak jest. Teraz będę bardziej wierzyć w siebie na C1.