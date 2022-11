Igo: Muzyka powinna czasem powiedzieć coś mądrego i ważnego

- Odnosiłeś duże sukcesy w duecie Bass Astral x Igo, masz też zespół Clock Machine. Skąd pomysł na karierę solową?

- Od dosyć dawna pisałem piosenki, które trafiały do duetu Bass Astral x Igo i zespołu Clock Machine. Kiedy stuknęła mi trzydziestka, pomyślałem, że fajnie by było pokazać ludziom stricte swoje oblicze. Chciałem mieć pełną decyzyjność odnośnie tego, co się z moimi piosenkami dzieje i jak są eksploatowane.

- Debiutujesz więc po raz trzeci. Mniej się stresujesz niż za pierwszym razem?

- Stresuję się najbardziej z tych wszystkich razów, bo w tym przypadku pełna odpowiedzialność za to, co prezentuję, spada tylko na mnie. Nie mam u boku kolegów, którzy mogliby ze mną zebrać albo laury, albo bęcki. I te dobre, i te złe rzeczy spotykają tylko na mnie.