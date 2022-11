Iggy Not Pop, Tap3s i Basia Derlak zwiedzają Kraków. Premiera teledysku do nowej piosenki rapera - "KatoKrk"

"KatoKrk" opowiada o perypetiach chłopaka ze Śląska w Krakowie i jego początkowej niechęci do grodu Kraka, ale również o tym, że "tam gdzie jesteś, będzie dom".

- Urodziłem się w Katowicach. Do Krakowa jeździliśmy na wycieczki szkolne, a rodzice zabierali tam mnie i moich braci, żeby zobaczyć pierwszy w południowej Polsce sklep Ikea. Tymczasem ja widziałem tylko tłumy, srające wszędzie gołębie i zabiedzonego smoka. Jeśli miałbym wtedy wskazać miasto, do którego nigdy bym nie chciał wyjechać, gród Kraka byłby pewnie w topce. A jednak życie tak się potoczyło, że pewnego lata tu zamieszkałem. I zostałem na osiem lat - mówi Iggy Not Pop.