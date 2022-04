Iga Świątek zagra wkrótce na kortach Legii w Warszawie!

W ubiegłym roku turniej był rozgrywany w Gdyni i w tym sezonie też tak miało być. Okazuje się jednak, że miejscem akcji będą korty ziemne Legii. Impreza BNP Paribas Poland Open, na której swój udział wstępnie zapowiedziała Iga Świątek, odbędzie się w dniach 25-31 lipca 2022 roku.

To impreza rangi WTA 250, której pula nagród wynosi dokładnie 251 tysięcy 750 dolarów. Sprzedaż pierwszej transzy biletów planowana jest na połowę maja.

"Zmiana tegorocznej lokalizacji jest podyktowana wieloma czynnikami. Turniej to skomplikowane przedsięwzięcie, dlatego przeniesienie organizacji do Warszawy jest dla nas dużym ułatwieniem w aspekcie ekonomicznym i organizacyjnym - tłumaczy Paulina Wójtowicz, menedżerka Igi Świątek i właścicielka licencji turnieju BNP Paribas Poland Open (źródło: materiały prasowe). - Ponadto Miasto Stołeczne Warszawa i Legia Tenis & Golf planują modernizacje, które idą w parze z naszą wizją rozwoju turnieju. Licencję posiadamy na kilka kolejnych lat, dlatego musimy myśleć o turnieju perspektywicznie i realizować wieloletnią strategię. W przypadku długofalowej współpracy, jaką jest cykliczne wydarzenie sportowe, to bardzo istotne, aby wspólnie z głównymi partnerami i współpracownikami rozwijać się i dążyć do realizacji strategicznych celów, takich jak chociażby promocja tenisa w Polsce, czy Polski na świecie".