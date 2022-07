Iga Świątek w Tauron Arenie Kraków: Zapraszam do celebrowania tenisa

Żadna inna tenisistka na świecie nie angażuje się tak mocno we wspieranie Ukrainy, jak Iga Świątek.

- Tak jak mogliście usłyszeć podczas moich wypowiedzi pomeczowych, to jest dla mnie bardzo ważna sprawa – powiedziała tuż przed rozpoczęciem imprezy w Tauron Arenie Kraków. - Zauważyłam, że na początku zainteresowanie tym, co dzieje się w Ukrainie było w świecie tenisa bardzo duże, wiele zawodniczek założyło wstążki w barwach tego kraju. Ale z biegiem czasu to się zmieniło, wstążki zniknęły po dwóch-trzech meczach. Moja wstążka pozostanie. Wielu zawodników nie chce wypowiadać się na temat wojny, ja to szanuję, bo każdy robi to, co uważa za stosowne.

Świątek jest w cyklu WTA chlubnym wyjątkiem, nadal wspiera Ukrainę, czego dowodem są nie tylko jej słowa, ale i czyny.