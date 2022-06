Iga Świątek: Jestem bardzo podekscytowana tym, że zagram z Agnieszką Radwańską [ROZMOWA]

Jak z pani perspektywy wyglądał pojedynek drugiej rundy? Nieczęsto się zdarza, by rywalka była w stanie urwać pani seta...

Zdawałam sobie sprawę, że rywalka naprawdę dobrze gra na trawie i że stawia wszystko na jedną kartę. Grała bez kompleksów, bez oczekiwań i super to wykorzystała. Chciałam konsekwentnie realizować swój plan. Ona zaczęła popełniać błędy, a ja to wykorzystałam. Niewiele zmieniłam swoją grę. Rywalka miała trochę szczęścia: kilka piłek poszło po taśmie, ale na tych kortach to się zdarza, gdy spóźni się uderzenie. Trawa taka jest, trzeba to zaakceptować. W następnym meczu chciałabym bardziej chodzić w kort, muszę zagrać solidniej i bezpieczniej.

Jak to było powrócić na kort numer 1?

Wróciły na chwilę wspomnienia ze zwycięskiego finału juniorskiego z 2018 roku. Przed rokiem też grałam na tym korcie.