Idealne miejsce dla miłośników psów i kotów, czyli PupiLove Targi w Krakowie już 9 czerwca!

Czym właściwie są Pupilove Targi?

Jest to lokalne wydarzenie, skierowane do wszystkich właścicieli psów i kotów w Krakowie. Podczas targów możecie spotkać się z licznymi producentami wyjątkowych produktów dla zwierząt i wybrać to, co najlepsze dla waszego pupila. W związku z tym, że sprzedawcy są osobiście na wydarzeniu, chętnie pomogą w doborze idealnych akcesoriów dla waszego psa lub kota.