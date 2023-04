Idealne miejsca na majówkę 2023. Poznaj 5 mniej znanych atrakcji w Karkonoszach. Ten region to nie tylko Karpacz i Szklarska Poręba Eliza Ciepielewska

Karkonosze to piękne pasmo górskie, które przyciąga turystów przez cały rok. Jednak w majowy weekend ten region jest szczególnie atrakcyjny ze względu na budzącą się do życia przyrodę. Zobaczcie, co można robić w Karkonoszach poza Karpaczem i Szklarska Porębą.