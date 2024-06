Idealna okazja do letnich porządków. Wymiana ubrań i książek w klubie Kazimierz już 15 czerwca. Zobacz więcej!

Swapping- czyli letnia wymiana ubrań i książek

To już kolejny raz, kiedy w klubie Kazimierz na Krakowskiej 13 odbywa się wymiana ubrań i książek czyli tak zwany Swapping. Wystarczy przynieść ze sobą ubrania, w których już nie chodzisz i rozglądnąć się za czymś co bardziej przypada ci do gustu.