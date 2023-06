Ice bucket challange, harlem shake. Te trendy i challenge podbijały Internet. Internauci szaleli na ich punkcie pamiętacie je?

Przez Internet przewinęło się wiele trendów. Jedne były przyjmowane bardziej pozytywnie inne mniej. Kilka z nich szczególnie zapisało się w historycznych zakładkach stron internetowych. Internauci dosłownie pokochali niektóre z nich, inne uznane były znów za zbyt nieodpowiedzialne i niebezpieczne. W wyzwaniach brali udział celebryci, sportowcy i popularne osoby. My postaraliśmy się je przypomnieć. Pamiętacie je?

1. Ice Bucket Challange

Ta popularna w 2014 roku zabawa polegała na wysypaniu na siebie kostek lodu lub wylaniu zimnej wody oraz nominowaniu do wyzwania kolejnych osób, które w ciągu 24 godzin zrobić to samo, a nagranie z całej sytuacji umieścić w mediach społecznościowych. Akcja miała przede wszystkim na celu zwiększenie świadomości związanej z rzadką chorobą neurodegeneracyjną– stwardnienia zanikowego bocznego a tym samym namawiać do wpłacania pieniędzy na leczenie dla osób borykających się z tą przypadłością.