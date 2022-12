I liga koszykarzy. Znów emocje do końca! Tym razem AZS AGH Kraków górą Bartosz Karcz

Bardzo emocjonujące, trzymające w napięciu do ostatnich sekund spotkanie rozegrali w sobotę koszykarze AZS AGH Kraków i PGE Turów Zgorzelec. Ostatecznie zwycięstwo zostało pod Wawelem, choć praktycznie do końca nie było to pewne.