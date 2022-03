I liga koszykarzy. Rekordowa wygrana. AZS AGH Kraków załatwił sprawę w dwóch kwartach

Gospodarze już na początku uzyskali przewagę, prowadząc 6:0, ale goście dwukrotnie odpowiedzieli celnymi „trójkami” i doszli krakowian na dwa punkty (8:6). Ekipa AZS AGH szybko jednak pokazała, kto na parkiecie będzie rządził w sobotni wieczór. Miejscowi trafiali z dystansu, trafiali spod kosza, bawili się jak na treningu. Efekt był taki, że po pięciu minutach gry mieliśmy na tablicy wynik 21:9, a po siedmiu już 29:12. Goście momentami nie wiedzieli, co się dzieje na parkiecie. Pojawiły się nerwy, co skończyło się m.in. przewinieniem technicznym dla Arkadiusza Kobusa. Ostatecznie pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem AZS AGH 35:19.

W drugiej kwarcie tylko na jej początku wydawało się, że goście będą w stanie podjąć jakąś walkę. Krakowianie w tym czasie nieco słabiej bronili, ale to szybko się zmieniło, a wszystko wróciło do normy. Po sześciu minutach gry w drugiej części i po akcji Szymona Pawlaka pod kosz przewaga AZS AGH urosła już do trzydziestu punktów (56:26), a na przerwę drużyny schodziły przy wyniku 66:32.