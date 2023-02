I liga koszykarzy. Niespodzianki nie było. Przegrana AZS AGH Kraków z Górnikiem Wałbrzych

W pierwszej kwarcie krakowianie dotrzymywali jeszcze kroku faworyzowanemu rywalowi. Co prawda to wałbrzyszanie byli częściej na prowadzeniu, ale gospodarze nie ułatwiali im zadania. Gra toczyła się praktycznie cały czas „na styku”. Raz prowadził jeden raz drugi zespół. Początek drugiej kwarty już taki odjazd Górnika jednak przyniósł. Nie upłynęły cztery minuty tej części, a zespół z Wałbrzycha prowadził już dziesięcioma punktami. Krakowianie pudłowali nawet z czystych pozycji, rywale trafiali zarówno spod kosza jak i z dystansu. W połowie drugiej części zrobiło się zatem już siedemnaście punktów straty AZS AGH do Górnika (29:46). Ostatecznie na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 41:61 i iluzorycznych szansach AZS AGH na wygraną. Górnik był bowiem lepszy pod każdym względem. Umiejętności koszykarskich, ale też fizycznie.

Po przerwie goście nie grali już tak zdecydowanie. Bardziej pilnowali wysokiego prowadzenia niż starali się w jakiś zdecydowany sposób je jeszcze powiększać. Generalnie trzecia kwarta była rwana, wiele było niecelnych rzutów. I tak jednak wygrał ją czterema punktami Górnik. Ostatnia kwarta miała być w zasadzie formalnością, ale gospodarzy należy pochwalić, że zdołali znacząco w niej zmniejszyć rozmiary swojej porażki.