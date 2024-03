I liga koszykarzy. GKS Tychy wygrywa z AZS AGH Kraków

Po zmianie stron wciąż gra była wyrównana, ale to oznaczało również, że Tychy cały czas prowadziły. Gospodarze mieli kilka punktów zapasu, bo krakowianom w tej części udało się zmniejszyć dystans o zaledwie jeden punkt. Przed decydującą częścią wynik brzmiał 69:63.

W drugiej kwarcie utrzymywało się cały czas kilkupunktowe prowadzenie GKS-u. Krakowianom kilka razy udało się zbliżyć do rywali, ale pełni strat nie odrobili. Na przerwę drużyny schodziły przy wyniku 47:40.

Ostatnia kwarta znów była taka, że kilka razy AZS AGH dochodził blisko na kilka punktów do rywali, ale później GKS znów powiększał dystans. I tak utrzymało się to wszystko już do samego końca.

GKS Tychy - AZS AGH Kraków 92:84 (29:18, 18:22, 22:23, 23:21)

GKS: Bożenko 21, Kamiński 20, Koperski 13, Zmarlak 11, Duda 0 oraz Szmit 13, Walski 6, Nowakowski 4, Węgrowski 4, Samiec 0.

AZS AGH: Mąkowski 21, Komenda 19, Ransom 18, Orłowski 10, Piliszczuk 9 oraz Golus 5, Dyrda 2, Palmowski 0, Spinczyk 0, Nowicki 0.

Sędziowali: Mariusz Nawrocki, Damian Wiaderny oraz Dawid Perłak. Widzów: 300.