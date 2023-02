I liga koszykarzy. Dobry tydzień AZS AGH Kraków. Wygrana w środę, wygrana w sobotę

Pierwsza kwarta była wyrównana, choć częściej na prowadzeniu byli gospodarze. Oni też wygrali pierwszą partię dwoma punktami. W drugiej partii goście prawie cały czas dotrzymywali kroku AZS AGH. Dopiero w samej końcówce tej kwarty miejscowym udało się nieco odskoczyć. Był moment, że dystans wynosił dziewięć punktów, ale na siedem sekund przed końcem Wojciech Pisarczyk trafił za trzy punkty i na przerwę drużyny schodziły przy prowadzeniu AZS AGH 40:34.

Po zmianie stron krakowianom przyszło żmudnie pracować na to, by utrzymywać stałe prowadzenie, wynoszące kilka punktów. Przed decydującą kwart wynosiło ono dokładnie pięć (55:50). Podobnie wyglądała pierwsza część czwartej kwarty. W końcu jednak goście dopięli swego, gdy na 6,5 minuty przed końcem trafił Mateusz Itrich i na tablicy wyników zapalił się remis 61:61. Mało tego, po chwili „trójkę” zaliczył Jakub Dłoniak i to Żak objął prowadzenie. Utrzymywał je przez kolejne minuty, ale końcówka była już bardzo emocjonująca. W ostatniej minucie było trochę niecelnych rzutów. Ostatecznie na dziesięć sekund przed końcem rzuty wolne wykonał Patryk Wydra. Trafił raz i mieliśmy wynik 74:72. Goście mieli czas by przygotować skuteczną akcję i doprowadzić przynajmniej do dogrywki, ale Maciej Szewczyk zgubił piłkę i wygrana krakowian stała się faktem.