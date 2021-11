I liga koszykarzy. AZS AGH Kraków znów górą! Wygrali trzeci raz z rzędu Bartosz Karcz

Jak nie mogli wygrać, to nie mogli. A jak już udało im się zrobić to pierwszy raz, zaczęli punktować aż miło. Koszykarze AZS AGH Kraków wygrali trzeci mecz z rzędu. Tym razem we własnej hali pokonali Deckę Pelplin 75:58.