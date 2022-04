I liga koszykarzy. AZS AGH Kraków przegrywa we Wrocławiu

Już pierwsza kwarta toczyła się zdecydowanie pod dyktando wrocławian. Po trzech minutach gry prowadzili oni 11:0! Do końca pierwszej części przyjezdnym tylko nieznacznie udało się zmniejszyć ten dystans. Za to w drugiej kwarcie powiększyli go koszykarze Śląska, którzy na przerwę schodzili prowadząc 46:32.

Trzecia kwarta była najlepsza w wykonaniu krakowian. Były w niej nawet momenty gdy wydawało się, że jeszcze mogą powalczyć o wygraną. Udawało im się zmniejszać dystans z kilkunastu punktów strat, do zaledwie pięciu. To było jednak wszystko, na co w niedzielę było stać gości. Czwarta, ostatnia kwarta toczyła się już pod kontrolą Śląska, który pewnie wygrał całe spotkanie.

TBS Śląsk II Wrocław - AZS AGH Kraków 83:68 (27:18, 19:14, 19:23, 18:13)

Śląsk II: Bożenko 21, Leńczuk 20, Walski 15, Zagórski 6, Bereszyński 3 oraz Góreńczyk 17, Jadaś 1, Wojciechowski 0, Sembiga 0.

AZS AGH: Leszczyński 17, Zmarlak 10, Fraś 7, Pawlak 1, Majka 0 oraz Dyrda 16, Wydra 12, Pieniążek 3, Leśniak 2, Orłowski 0, Matyja 0.

Sędziowali: Tomasz Konopacki, Krystian Michalski oraz Marta Malczewska.