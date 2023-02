I liga koszykarzy. AZS AGH Kraków powalczył w Poznaniu, ale przegrał

Pierwsza kwarta była bardzo wyrównana, a prowadzenie w niej zmieniało się często. W drugiej lepiej zaprezentowali się gospodarze. Wygrali tę część dziewięcioma punktami, dzięki czemu na przerwę schodzili z prowadzeniem 42:35.

Kolejne pięć punktów przewagi poznaniacy dorzucili w kwarcie trzeciej i przed decydującą mieli już zapas dwunastu punktów. Jeśli pomyśleli, że to oznacza już ich pewną wygraną, to byli w błędzie, bo w ostatniej części krakowianie ambitnie powalczyli i niewiele brakowało, a nie przegraliby tego spotkania. Na dwie minuty przed końcem po „trójce” Szmita ich straty stopniały do zaledwie dwóch punktów. Jeszcze na osiem sekund przed końcową syreną krakowianie tracili do rywali trzy punkty. Ostatnie słowo należało jednak w tym meczu do gospodarzy, którzy ostatecznie wygrali.

Enea Basket Ponań - AZS AGH Kraków 90:85 (15:17, 27:18, 26:21, 22:29)

Enea Basket: Dymała 24, Ciechoński 12, Fraś 12, Nowicki 7, Tomaszewski 4 oraz Wielechowski 13, Stanowski 7, Simon 6, Andrzejewski 5, Fiszer 0.

AZS AGH: Wydra 15, Lis 14, Szmit 11, Sobiech 10, Zmarlak 9 oraz Leszczyński 14, Szymański 10, Dyrda 2 Abdelaal 0.

Sędziowali: Ewa Matuszewska, Mirosław Wysocki oraz Michał Szymanowski.