I liga koszykarek. Wyjazdowa wygrana Politechniki Korony

W pierwszej kwarcie mecz długo układał się zdecydowanie lepiej dla miejscowych koszykarek, które potrafiły odskoczyć nawet na dziesięć punktów. Dopiero końcówka tej części gry sprawiła, że liderki z Krakowa nieco odrobiły straty. Druga kwarta była już wyrównana, a podopieczne trenera Wojciech Downar-Zapolskiego potrafiły nawet wreszcie objąć prowadzanie. Ostatecznie na przerwę zespoły schodziły przy trzypunktowym prowadzeniu miejscowych.

Ważna okazała się trzecia kwarta, którą krakowianki wygrały różnicą dziesięciu punktów. Nie oznaczało to jednak jeszcze zwycięstwa ekipy spod Wawelu, bo w ostatniej kwarcie Citronex potrafił jeszcze wyjść na prowadzenie. Końcówkę meczu lepiej wytrzymały jednak krakowianki i to one ostatecznie cieszyły się z wygranej.

Citronex UKS Basket Zgorzelec - AZS Politechnika Korona Kraków 67:77 (18:15, 16:16, 14:24, 19:22)

Citronex: Łachacz 20, Lipniacka 17, Pawlukiewicz 15, Ferenc 9, Paradowska 0 oraz Marcinów 4, Boks 2, Zienkiewicz 0.

Politechnika Korona: Krzywoń 18, Zuchora 18, Kopiec 16, Kocaj 14, Natkaniec 0 oraz Dolenc 6, Filipowska 3, Koroszec 2.

Sędziowali: Radosław Zawadzki oraz Marcin Popiel.