I liga koszykarek. Wiślaczki sprawę załatwiły już przed przerwą

Wisła prowadziła od początku meczu. Ostrowianki tylko kilka razy były w stanie doprowadzić do remisu, ale od połowy tej pierwszej kwarty przewaga wiślaczek zaczęła rosnąć. Na jej koniec wynosiła dziewięć punktów, a przed przerwą było to już 19 „oczek” (29:48).

Po zmianie stron przewaga krakowianek utrzymywała się na poziomie około dwudziestu punktów, były wyraźnie lepsze od rywalek. Pod koniec tej części nawet jeszcze zwiększyły dystans do rywalek. A że to samo zrobiły również w ostatniej części, to po bardzo jednostronnym starciu wygrały ostatecznie różnicą 26 punktów.

KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. - Wisła Orlen Południe Kraków 57:83 (12:21, 17:27, 13:16, 15:19)

KS Basket Ostrovia: Joks 16, Zaremba 8, Dekert 4, Kunicka 3, Wybraniec 3 oraz Marczyk 9, Pająk 8, Wojtysiak 3, Szych 2, Płonka 1, Klimańska 0.

Wisła Orlen Południe: Stasiuk 26, Jasiulewicz 18, Zuziak 8, Kuczyńska 7, Krzywoń 1 oraz Wilk 9, Duchnowska 8, Grzenkowicz 3, Mitrowska 3, Kaźmierczak 0.

Sędziowali: Georges Baaklini oraz Mateusz Falkiewicz.