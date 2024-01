I liga koszykarek. Wisła ogrywa Contimax po emocjach na własne życzenie

Co prawda pierwsze w tym meczu prowadziły bochnianki, ale Wisła szybko opanowała sytuację w pierwszej kwarcie i spokojnie budowała swoją przewagę. Krakowianki dobrze grały w obronie, były też zdecydowanie skuteczniejsze w ofensywie. Koszykarki Contimaxu pudłowały nawet wtedy, gdy pozycja do oddania rzutu wydawała się prosta. Dopiero pod koniec pierwszej kwarty przyjezdne nieco poprawiły skuteczność. I tak jednak po pierwszej części zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia miały wiślaczki, które prowadziły dziewięcioma punktami.

Druga kwarta początkowo była wyrównana, ale Wisła znów dość szybko przejęła inicjatywę i znów zaczęła budować swoją przewagę. Coraz większą i większą. Na dwie minuty przed przerwą po „trójce” Martyny Stasiuk prowadzenie „Białej Gwiazdy” przekroczyło już dwadzieścia punktów. Mieliśmy wtedy na tablicy wynik 40:18. Po dwóch kwartach Wisła prowadziła natomiast 45:24, bo równo z syreną za trzy punkty trafiła jeszcze Paulina Kuczyńska.