I liga koszykarek. Wisła CanPack nie dała rady. Ekstraklasa nie dla „Białej Gwiazdy”

Początek należał do wiślaczek, które w połowie pierwszej kwarty prowadziły 9:2. Sokołów gonił i na trzy minuty przed końcem pierwszej części przyjezdne wyszły na prowadzenie, by wygrać całą pierwszą kwartę czterema punktami.

Druga kwarta toczyła się przy minimalnej przewadze Sokołowa, która powiększała się momentami do blisko dziesięciu punktów. Końcówka tej części należała do Wisły, która doprowadziła do remisu 32:32. Ostatnie słowo należało jednak do przyjezdnych, a po celnym rzucie za trzy punkty Vyialety Kiuliak na przerwę schodziły one z trzema punktami zapasu (35:23).

Sokołów prowadził też przez całą trzecią kwartą. Raz ta przewaga była minimalna, raz większa, ale na koniec tej części wynosiła pięć punktów. Mieliśmy wtedy 45:50.

Czwarta kwarta była bardzo zacięta. Trzymała w napięciu praktycznie do ostatnich sekund, ale w końcówce wiślaczki grały nerwowo, potrafiły np. przy wyniku 60:63 zagrać piłkę w aut wyprowadzając akcję. I ostatecznie to rywalki cieszyły się z wygranej i awansu do ekstraklasy.