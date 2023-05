I liga koszykarek. Wisła CanPack na ostatniej prostej do ekstraklasy. W sobotę pierwszy mecz finałowy

Wisła CanPack w tym sezonie bardzo dobrze radzi sobie w rozgrywkach I ligi. Dość powiedzieć, że krakowianki przegrały w sezonie zasadniczym zaledwie jeden mecz. Pewnie wygrały natomiast swoją grupę i pozycji faworytek przystąpiły do fazy play-off. A w niej po dwa mecze wystarczyły im do pokonania kolejno: Isands Wichoś Jelenia Góra, GTK Gdynia i w półfinale Contimaxu MOSiR Bochnia. Teraz decydujące starcie z zespołem Sokołowa Podlaskiego. Również do dwóch wygranych.

Wisła staje przed szansą powrotu do ekstraklasy, czyli tak naprawdę na swoje miejsce. „Biała Gwiazda” wciąż jest najbardziej utytułowanym klubem w Polsce, ze swoimi 25 mistrzostwami Polski na koncie. Przypomnijmy też, że Wisła CanPack nie spadła tak naprawdę nigdy z ekstraklasy! W 2020 roku władze Towarzystwa Sportowego nie zgłosiły zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej ze względu na problemy finansowe. Teraz jest jednak duża szansa, żeby zerwać z tą wstydliwą sytuacją i spróbować przywrócić blask sekcji TS Wisła, która dała klubowi z ul. Reymonta najwięcej laurów.

Choć przed Wisłą jeszcze do wygrania finały, to w klubie już zastanawiają się jak zabezpieczyć budżet po ewentualnym awansie. Zapytany przez nas po niedawnych wyborach o tę kwestię prezes Tomasz Jażdżyński powiedział: - Pół żartem, pół serio muszę przyznać, że ten awans to dla zarządu będzie duży ból głowy. Mówiąc natomiast poważnie, bardzo chcemy, żeby ten zespół wywalczył awans do ekstraklasy. Już myślimy bardzo poważnie jak zabezpieczyć środki na zespół po ewentualnym awansie. Nie jest to łatwe bo w najwyższej lidze koszykówki grają de facto wyłącznie zespoły wspierane przez swoje miasta, ale pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Nie chcę na razie zdradzać za dużo szczegółów, ale mam bardzo poważne, wstępne deklaracje wsparcia od sponsorów, które sumują się w dość dużą kwotę. Musimy tylko pamiętać, że aby grać w ekstraklasie trzeba mieć budżet na poziomie minimum 1,5 mln złotych. I to nie wystarczy na nic wielkiego, ale pozwoliłoby nam w ekstraklasie w miarę poprawnie funkcjonować. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że wstępnie mamy zabezpieczone połowę tej kwoty. Musimy poszukać drugie tyle.