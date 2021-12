I liga koszykarek. Wielkie emocje przy Kamiennej! Dwie dogrywki i wygrana AZS Politechniki Korony Kraków!

Łodzianki przyjechały do Krakowa jako niepokonana do tej pory ekipa. Kto miał jednak znaleźć sposób na Widzew, jeśli nie liderki I-ligowej tabeli? Pierwsza kwarta potwierdziła, że spotkały się bardzo wyrównane zespoły. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Ostatecznie tę część Politechnika Korona wygrała jednym punktem, bo jeden z dwóch rzutów wolnych wykorzystała Katarzyna Kocaj.

W drugiej kwarcie krakowianki złapały nieco oddechu. Po czterech minutach gry i celnej „trójce” Alicji Kopiec prowadziły 28:20. Niedługo później trafiła Agnieszka Krzywoń i przewaga podopiecznych trenera Wojciecha Downar-Zapolskiego pierwszy raz w tym meczu przekroczyła granicę dziesięciu punktów. Łodzianki zdołały jednak jeszcze przed przerwą zniwelować straty do sześciu „oczek”.

Po przerwie Widzew ruszył do odrabiania strat, ale krakowianki ani myślały oddawać prowadzenia. Nawet jeśli łodzianki dochodziły na dwa punkty, to miejscowe szybko znowu powiększały przewagę. Na koniec trzeciej kwarty wciąż wynosiła ona sześć punktów i wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą…