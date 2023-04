I liga koszykarek. Trudna przeprawa Wisły CanPack, ale zwycięska Bartosz Karcz

To nie był łatwy mecz dla Wisły CanPack. W pierwszy ćwierćfinałowym starciu I ligi koszykarek stoczyły one wyrównany bój z GTK Gdynia, ale ostatecznie wygrały we własnej hali 64:57.