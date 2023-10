I liga koszykarek. Koszykarki Wisły Orlen Południe wygrywają w dramatycznych okolicznościach

Pierwsza kwarta była początkowo wyrównana, ale w drugiej jej fazie przewagę uzyskały krakowianki, które tę partię wygrały jedenastoma punktami. One też schodziły na przerwę z prowadzeniem, choć już nieco mniejszym.

Po zmianie stron wciąż prowadził zespół z Krakowa, ale ekipa Isand Wichoś nie pozwalała Wiśle odskoczyć zbyt daleko i wciąż pozostawała w grze. Efekt był taki, że doszło do bardzo emocjonującej końcówki meczu. Pościg Isands Wichoś przyniósł powodzenie na 4,5 minuty przed końcem, gdy na tablicy wyników zapalił się remis 66:66. Chwilę później miejscowe już prowadziły. Mało tego, wydawało się, że wygrają całe spotkanie, bo odskoczyły w pewnym momencie na siedem punktów, a do końca meczu pozostawały wtedy raptem trzy minuty. Wiślaczki jednak nie rezygnowały, choć wygrały w dramatycznych okolicznościach. Miejscowe prowadziły 77:75 i miały piłkę na 25 sekund przed końcem. Rzut Patrycji Lipniackiej za trzy punkty okazał się niecelny, ale zawodniczki Isands Wichoś zebrały piłkę i miały kolejną szansę. Na 14 sekund przed końcem spudłowała Blanka Warasińska. Piłkę zebrała Paulina Kuczyńska i to krakowianki miały ostatnią szansę, żeby odwrócić losy meczu. I zrobiły to! Celny rzut za trzy punkty na cztery sekundy przed końcem Aleksandry Mitrowskiej dał Wiśle wygraną jednym punktem.