I liga koszykarek. Emocje do końca i porażka Wisły CanPack

Początek meczu był dość intensywny, ale również nieco nerwowy z obu stron. Stąd sporo niecelnych rzutów z czystych wydawałoby się pozycji. Wiślaczki miały też problem z rzutami wolnymi. Po prostu pudłowały. M.in. z tego powodu krakowianki, choć prowadziły po pierwszej kwarcie, to jedynie dwoma punktami.

Początek drugiej kwarty to znów było sporo nieskutecznej gry, wiele przestrzelonych rzutów. Z obu stron zresztą, dlatego wynik wciąż oscylował wokół remisu. Do pewnego momentu, bo w połowie kwarty ekipa z Sokołowa Podlaskiego zaczęła „trójkami” dziurawić kosz i na cztery minuty przed przerwą przyjezdne odskoczyły na sześć punktów. Było wtedy 22:28. W końcu jednak i Wisła zaczęła trafiać. Dwie „trójki” Pauliny Kuczyńskiej pozwoliły krakowiankom zmniejszyć straty do zaledwie dwóch punktów (29:31). Dzięki dwóm punktom Martyny Stasiuk na przerwę drużyny schodziły przy remisie 31:31. Wisła mogła prowadzić jednym punktem, ale Stasiuk nie trafiła z dodatkowego rzutu wolnego.