Hutnik rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu w II lidze piłkarskiej

Przygotowania Hutnik rozpoczął dopiero dzisiaj, gdyż zespół po spadku miał występować w III lidze, która rusza na początku sierpnia. Zastąpienie Wigier w II lidze oznacza, że drużyna powinna wystartować już w dniach 16-17 lipca (na początek ekipa z Suwałk miała zmierzyć się z Lechem II Poznań i to będzie pierwszy rywal krakowian, drugim będzie Wisła w Puławach). Prezes nowohuckiego klubu Artur Trębacz powiedział nam jednak, że Hutnik będzie się starał o przesunięcie spotkań w dwóch-trzech kolejkach, by mieć takie same szanse na przygotowanie się do sezonu, jak rywale.