Hutnik lepszy od Garbarni w sparingowym meczu. Zwycięski gol testowanego Brazylijczyka w doliczonym czasie gry [ZDJĘCIA]

Przez ponad pół godziny żadna z drużyn nie potrafiła zakończyć swej akcji celnym uderzeniem. Gole zaczęły padać w końcówce pierwszej połowy. „Brązowi" dwa z nich zdobyli w odstępie zaledwie kilkudziesięciu sekund. Najpierw do siatki spoza pola karnego trafił Mateusz Duda, a potem lobem po ładnej akcji swej drużny Michal Klec. W rewanżu testowanego bramkarza gości pokonał głową Jakub Wilczyński, ale tuż przed przerwą wynik meczu podwyższył strzałem z kilku metrów Michał Feliks.

W przerwie w zespole gospodarzy nastąpiło dużo zmian kadrowych. Hutnicy po zmianie stron byli o wiele bardziej skuteczni. „Kontaktowego" gola z rzutu wolnego uzyskał były zawodnik Garbarni Michał Kitliński, a do remisu doprowadził po indywidualnej akcji i strzale w dalszy róg bramki Mateusz Ozimek. Do końca sparingu obaj rywale dążyli do strzelenia zwycięskiej bramki. W końcu, w doliczonym czasie gry, udało się to z woleja testowanemu zawodnikowi Hutnika, skrzydłowemu, 21-letniemu Brazylijczykowi.