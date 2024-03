Hutnik Kraków zwolnił trenera. Kto następcą Bartłomieja Bobli?

"Decyzją klubu Bartłomiej Bobla przestał dzisiaj pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu Hutnika Kraków. Nazwisko jego następcy przedstawione zostanie w najbliższym czasie" - czytamy w komunikacie klubu. Opublikowanym dzień po meczu ze Stalą Stalowa Wola, zremisowanym na stadionie w Nowej Hucie 1:1. Drużyna zajmuje w tym momencie 8. miejsce w tabeli, ze stratą 9 pkt do strefy bezpośredniego awansu, do strefy barażowej (czyli do lokaty 6.) traci tylko jeden punkt.

Bobla szkoleniowcem Hutnika był przez półtora roku. Jesienią 2022 przejmował zespół, który nie radził sobie w II lidze, jednak postawił go na nogi, wyciągnął ze strefy spadkowej i doprowadził do spokojnego utrzymania na koniec kampanii 2022/2023.