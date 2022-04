Hutnik Kraków. Wysoka porażka drużyny ze strefy spadkowej z Wigrami w Suwałkach

Przez niemal pół godziny żadna z drużynie nie potrafiła objąć prowadzenia. W 30 min chwila dekoncentracji sprawiła, że Bojan Gvozdenović zaliczył samobójcze trafienie i było 0:1. Choć gospodarze starali się odrobić straty, hutnicy utrzymali korzystny wynik do końca pierwszej połowy spotkania.

Tuż po zmianie stron suwalczanie zarobili rzut karny, który wykorzystał Mateusz Lewandowski. Gol dodał im animuszu. Miejscowi dążyli do strzelenia kolejnej bramki. W 60 min ich wysoki pressing wymusił błąd bramkarza Hutnika Bartłomieja Frasika, z którego skorzystał M. Lewandowski. 23-letni napastnik Wigier na tym nie poprzestał. W 68 min skompletował hat-tricka.

Gospodarze do końca meczu szukali okazji do podwyższenia wyniku. W 75 min po rzucie rożnym piłkę zagrał M. Lewandowski, a Tomasz Lewandowski celnie główkował. W 87 min na polu karnym Hutnik sfaulowany został Michał Żebrowski i arbiter ponownie podyktował rzut karny. Wykorzystał go sam poszkodowany.