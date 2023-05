Hutnik Kraków. Trener Bartłomiej Bobla po porażce z kaliszanami: Pokazaliśmy mocny charakter w drugiej połowie

Szkoleniowiec Hutnika pochwalił występ Patryka Kielisia, jego dobrą dyspozycję i rajdy na skrzydle, choć żałował, że nie pomogło to w zdobyciu choćby jednego punktu. - Walczymy dalej. Zostały cztery spotkania. Podnosimy głowy do góry po tym meczu. Cel jest jeden i chcemy go zrealizować – dodał trener Bobla.

I dodał: - Liczyliśmy się z tym, że będzie to trudne spotkanie, bo wiedzieliśmy, że Hutnik w ostatnich pięciu meczach tylko jeden przegrał, że jest to drużyna, która mocno utrudnia życie przeciwnikowi. Ale myślę, że uśmiechnęło się do nas trochę szczęście, bo „pomógł” nam bramkarz przy naszym strzale. Dla nas kluczowe było jednak to, że nie straciliśmy bramki, utrzymaliśmy prowadzenie i zdobyliśmy trzy punkty.