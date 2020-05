Hutnik Kraków - 20 najbardziej utytułowanych piłkarzy. W Hutniku grało wielu piłkarzy, którzy sięgnęli (wcześniej lub później) po tytuły mistrza danego kraju, krajowy puchar lub superpuchar. Kilku z nich wystąpiło na największych imprezach - mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy i igrzyskach olimpijskich. Którzy z nich są najbardziej utytułowani? Oto nasz TOP 20, stworzony wyłącznie z piłkarzy Hutnika, którzy byli reprezentantami Polski. Pod uwagę wzięliśmy ich klubowe tytuły, udział w turniejach i liczbę meczów w drużynie narodowej. Zadanie nie było łatwe, bo dla jednych ważniejsze mogą być te pierwsze, dla innych - sam fakt gry zawodnika w MŚ, ME czy IO. Trudno o jednolite kryterium, które ułatwiałoby ustalenie kolejności w rankingu. Pokusiliśmy się jednak o to zestawienie, choćby tylko po to, żeby przypomnieć, że w przez drużynę Hutnika przewinęli się piłkarze, których mogli podziwiać kibice nie tylko z Suchych Stawów.