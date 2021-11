Hutnik Kraków - Śląsk II Wrocław. Zadecydował rzut karny [ZDJĘCIA]

Młodzież z Wrocławia zaraz po pierwszym gwizdku zawłaszczyła sobie piłkę. Długo ją rozgrywała, hutnicy stali się obserwatorami, ale wszystko działo się daleko od ich bramki. Do 10 minuty, kiedy Bukowski sprzed pola karnego zagrał do Borunia. Frasik do piłki ruszył dopiero wtedy, gdy była już za jego plecami, i tak przeszkodził Boruniowi, że sędzia odgwizdał rzut karny. Bramkarz Hutnika rozłożonymi rękami okazywał zdziwienie, ale karny to karny.