Hutnik Kraków - Śląsk II Wrocław. Radość na Suchych Stawach. Zobaczcie zdjęcia

Na kluczowe wydarzenia musieliśmy poczekać do 53 minuty. Bo to wtedy, w szybko zawiązanym ataku krakowian, Świątek wykonał prostopadłe podanie do Michała Zięby, a ten z prawej strony zaadresował piłkę do Patryka Serafina. Zwód, strzał po ziemi - i gospodarze cieszyli się z gola na 1:0.