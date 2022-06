Hutnik Kraków. Powstał projekt nowego stadionu na Suchych Stawach. "Przyjemnie się na to patrzy" WIZUALIZACJE

- Tak, to nie jest żadne zlecenie, żaden projekt na zamówienie - przyznaje Piotr Grabowski. - Powstał bardziej z pasji sportowej, zainteresowania tematyką architektury obiektów sportowych. Projekt powstawał od paru lat, w różnych wariantach. Skończyłem go, więc chciałem go zaprezentować.

Wizualizacje, które pojawiły się na stronie stadiony.net, wzbudziły duże zaskoczenie w środowisku Hutnika. Obecnie nie ma przecież tematu budowy nowego obiektu. Chociaż parę lat temu taki pomysł był, nawet zaczął nabierać pewnych realnych kształtów, w budżecie Krakowa na 2019 rok planowano zarezerwować pieniądze na projekt stadionu.

- Tak, było bardzo blisko, bo te pieniądze w pierwszej wersji budżetu były nawet wpisane. Ale nie przeszło to przez całą procedurę i ostatecznie pieniądze nie trafiły na ten cel - przypomina Artur Trębacz. - Oczywiście, my cały czas mocno lobbujemy za nowym stadionem, bo on jest niezbędny, bez dwóch zdań. Wiadomo, w jakim stanie jest stadion, który mamy, nie spełnia on standardów XXI wieku. I na pewno nowy stadion jest konieczny. Natomiast kiedy i czy powstanie - to już jest pytanie do decydentów miejskich, no bo to oni dzielą pieniądze. My możemy tylko prosić, błagać, lobbować.