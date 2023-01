Hutnik Kraków. Pierwszy trening w 2023 roku. Byli nowi, byli testowani. No i był... Sławomir Peszko. Zobaczcie zdjęcia

Bramkarz Adam Wilk (z Cracovii II), środkowi obrońcy Kamil Wenger (ostatnio Olimpia Elbląg), Dawid Kubowicz (Resovia) i napastnik Marcin Wróbel (Rekord Bielsko-Biała) – to nowi zawodnicy Hutnika. Więcej o ruchach kadrowych w klubie:

- Dwóch doświadczonych stoperów: Wenger znający drugą ligę doskonale i Kubowicz, który grał w pierwszej i drugiej lidze. Z kolei Wilk to bramkarz, który też już ma doświadczenie, nawet z ekstraklasy. Mam nadzieję, że to będą wzmocnienia zespołu. Tego razem z zarządem oczekiwaliśmy i takie ruchy zrealizowaliśmy. Oczywiście, wszystko okaże się na boisku – mówi o nowych twarzach w defensywie trener Hutnika Bartłomiej Bobla.

Pojawienie się Wróbla, który jesienią w III lidze strzelił 16 goli, komentuje tak: - To nie tylko chęć wzmocnienia, ale też i podniesienia konkurencji dla naszych napastników – niech będzie to pozytywny „kop” dla Krystiana Lelka, dla Marka Assinora. Dla Wróbla ten transfer to też pewne wyzwanie, nigdy jeszcze nie grał na szczeblu centralnym.