Hutnik Kraków. Opłatek hutniczej społeczności. Zobacz zdjęcia z wigilii na Suchych Stawach Tomasz Bochenek

Hutnik Kraków. W poniedziałek 19 grudnia hala Suche Stawy wypełniła się hutniczą społecznością. W klubowym spotkaniu przedświątecznym wzięło udział około tysiąc osób, najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy akademii Hutnika oraz ich rodzice. To, co najważniejsze, zdarzyło się na koniec części oficjalnej - doszło do podpisania porozumienia klubu z firmą Cognor, co formalnie otwiera proces przekazywania klubu pod skrzydła inwestora, potentata z branży stalowej. DUŻO ZDJĘĆ >>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.