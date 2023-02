Hutnik Kraków. Nowy stadion na horyzoncie. Jest ważna decyzja!

Trębacz, ustępujący prezes stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010, który teraz został prezesem nowej spółki Hutnik Kraków Sp. z o.o., dodaje: - Wiadomo, że to jest proces, wiadomo, że po koncepcji będzie musiał powstać projekt, więc pewnie przeciągnie się to w czasie, natomiast najważniejsze, że to już się zadziało. No i liczymy na to, że w przeciągu dwóch lat powinna być wbita pierwsza łopata. Ma to być stadion na 6-8 tysięcy miejsc.

Oczywiście mowa o miejskim obiekcie, no bo Hutnik na takich prowadzi działalność. Stadion Hutnika jest konstrukcją archaiczną, w 2020 roku został odświeżony, aby spełniać wymogi licencyjne II ligi. Ale efektem tego odświeżenia jest m.in. wyłączenie z użytkowania dużej części trybun.