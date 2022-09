Hutnik Kraków - Motor Lublin. W meczu najsłabszych Hutnik był słabszy. Zobacz zdjęcia

Na boisku druga drużyna od końca w tabeli podejmowała tę z ostatniego miejsca. W przypadku Motoru taka lokata to szok, cele na ten sezon są zupełnie inne, niż walka o utrzymanie. Dlatego po ostatnim 2:6 z Wisłą Puławy doszło do zmiany trenera – w potyczce z Hutnikiem pierwszy raz lubelski zespół poprowadził Goncalo Feio.

Gospodarze chcieli przejąć grę, ale nie wyprowadzili groźnych akcji. A w 26 min sędzia podarował rzut karny Motorowi. No bo po strzale Króla z 25 metrów piłka wprawdzie trafiła Urbana w rękę, ale nastąpiło to jeszcze przed „szesnastką”. W każdym razie tego sprezentowanego karnego Król wykorzystał.

Krakowianie długo nie dochodzili do pozycji strzałowych. Gdy już doszedł Serafin, zza pola karnego uderzył w niebo. Ale pierwszą konkretną okazję do zdobycia gola Hutnik miał dopiero w 44 min. Świątek celował po ziemi w dalszy róg, lecz nie trafił w bramkę.

Na drugą połowę trener Hutnika Andrzej Paszkiewicz wprowadził Lelka, no i 19-latek przyczynił się do rozruszania ofensywy gospodarzy. To dzięki niemu zobaczyliśmy pierwsze w tym spotkaniu pierwsze celne uderzenie nowohuckiej drużyny - w 55 min po solowej akcji Lelek strzelił z 25 m po ziemi, Budziłek obronił. A dosłownie za moment, po faulu na Świątku, był rzut wolny z okolicy narożnika pola karnego. Świątek wykonał go bardzo fajnie, piłka zmierzała pod poprzeczkę, lecz bramkarz Motoru udanie interweniował.