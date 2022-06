Hutnik Kraków ma zostać w II lidze! Prezes Artur Trębacz: Jesteśmy gotowi do występów w tych rozgrywkach

Przeżywający kłopoty finansowe klub z Suwałk przystąpi do rozgrywek IV ligi, grupa podlaska, zwalniając miejsce w II lidze. Należy się ono Hutnikowi, który w minionym sezonie zajął 15. miejsce, czyli najwyższe spośród drużyn, które zanotowały spadek. Pozostanie Hutnika w II lidze oznacza, że miejsce w III lidze zachowa Wisła Sandomierz.

Widziałem komunikat Wigier, natomiast ostateczna decyzja należy do PZPN, więc na nią musimy poczekać i na rozwiązania, które zostaną zaproponowane. Oczywiście wiemy, jak wygląda regulamin i jakich decyzji możemy się spodziewać - mówi Artur Trębacz.

- To że klub ogłosił taką informację na swojej stronie nie jest wiążące. Ale jesteśmy gotowi, dostaliśmy licencję na II ligę, więc jeśli będzie oficjalna decyzja PZPN, to oczywiście przystąpimy do rozgrywek na tym szczeblu - dodaje prezes Hutnika. - Jest nam przykro z powodu tego, co spotkało Wigry, bo to klub, który bardzo mocno szanujemy. Dostaliśmy od nich miłą przesyłkę na koniec sezonu i myśmy też wysłali do niego swoją, bardzo dobrze żyjemy z Wigrami.