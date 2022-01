Hutnik Kraków. Irlandczyk Owen Edosomwan, Damian Korczyk i Daniel Wajsak testowani przez II-ligowca [ZDJĘCIA]

Owen Edosomwan to piłkarski obieżyświat. Jest wychowankiem Drogheda United (Irlandia), przez sześć lat trenował w Wolverhampton Academy (Anglia), występował w rezerwach AJ Auxerre (Francja), w ubiegłym sezonie grał w Izolatorze Boguchwała (27 meczów, 2 bramki, 8 żółtych kartek w IV lidze), potem był na testach w Puszczy Niepołomice i Stomilu Olsztyn, bieżący sezon rozpoczął w Cosmosie Nowotaniec (krośnieńska liga okręgowa - tylko dwa rozegrane mecze), ale szybko trafił do CS Maritimo (Portugalia). Nie załapał się jednak do pierwszej drużyny tego ekstraklasowego klubu. Może grać na środku obrony i środku pomocy.