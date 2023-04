Hutnik - Garbarnia. Bartłomiej Bobla: Chwała moim piłkarzom. Maciej Musiał: Jestem mocno zawiedziony

- Zdawaliśmy sobie sprawę, jaką rangę ma to spotkanie. Widzieliśmy, o co gramy i chcieliśmy dobrnąć do tego, żeby mieć trójkę z przodu. I chwała moim piłkarzom za wykonanie tego celu. Wiem, że byli sparaliżowani w niektórych momentach, ale tak naprawdę za dwa dni nikt już o tym nie będzie pamiętał. Graliśmy ostatnio dobre spotkanie z Polonią Warszawa, ale bez zdobywczy punktowych. Dlatego tak ważne są te trzy punkty - podkreślił po derbach szkoleniowiec hutników Bartłomiej Bobla.

- Czuję duży zawód, przede wszystkim, jeśli chodzi o wynik, bo uważam, że nawet grając w dziesiątkę, byliśmy zespołem dominującym, mieliśmy swoje sytuacje. Pierwsza połowa wyglądała dobrze w naszym wykonaniu, powinniśmy w niej prowadzić. Przeciwnik stworzył sobie jedną sytuację, a my mieliśmy znacznie więcej okazji. Sytuacja się utrudniła przez nieodpowiedzialność zawodnika (Adama Żaka - przyp.), który zachował się tak, że osłabił drużynę. Mam ogromne pretensje do niego o to, co się stało. To był kluczowy moment, aczkolwiek w drugiej połowie mimo osłabienia graliśmy wysokim pressingiem - niejednokrotnie był on skuteczny - i też stwarzaliśmy sobie sytuacje, a w końcówce mieliśmy dwie okazje do strzelenia bramki - mówił po meczu trener garbarzy Maciej Musiał.