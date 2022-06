Hoorror show w Krakowie. Angielska grupa Creeper wystąpi w klubie Zaścianek

Creeper to angielski zespół rockowy z Southampton. Założony w 2014 roku, wydał niezależnie swoją debiutancką EP-kę w 2014 roku, zanim podpisał kontrakt z wytwórnią Roadrunner i opublikował następną płytę ”The Callous Heart”. Trzecia EP-ka, ”The Stranger”, trafiła na rynek fonograficzny w 2016 roku i znalazła się w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy rockowych i metalowych bestsellerów.

Wydawnictwa te sprawiły, że Creeper został okrzyknięty przez krytyków jednym z najlepszych nowych zespołów rockowych w Anglii, zdobywając prestiżowe nagrody magazynów "Metal Hammer", "Kerrang!" i "Rock Sound" w 2016 roku. Debiutancki album grupy ”Eternity In Your Arms” objawił ją jako spadkobierczynię formacji specjalizujących się w gotyckim rocku i glam rocku. Brzmienie Creepera jest porównane do dokonań Alkaline Trio, AFI czy My Chemical Romance.