Homo Obduratus, czyli "Człowiek Utwardzony. Poznajcie modelinową pasję Pawła z Krakowa

Butelka po piwie, grzebień i kawałek drutu

Miejscem pracy jest małe biurko stojące koło łóżka. Na nim stoi butelka po piwie służąca do rozwałkowywania modeliny. Do tworzenia na masie faktury przydaje się grzebień lub patyczki, których końcówki okręcone są drutem. Przyciska się je do modeliny i zamiast płaskiej powierzchni powstaje bardziej ciekawa faktura.

Zaczęło się od zabawy z rodzeństwem

- Jak miałem chwile wolnego, to zawsze coś musiało powstać, jakaś figurka żołnierza albo jakiegoś mitycznego stwora. Pomagała mi w tym miłość do historii. Z tym, że ja lubię mieszać epoki i dodatkowo wspierać się motywami z dawnych mitów i legend - dodaje Paweł.

Średniowieczny rycerz z... karabinem

Dlatego też jego postacie często przypominają starożytnych lub średniowiecznych wojowników, ale są uzbrojone w współczesną broń. Zwierzęta to często połączenie koni z latającymi stworami. Takie hybrydowe postacie to znak rozpoznawczy modeliniarza z Krakowa.

Utwardzanie w opiekaczu

Pasjonat utwardza swoje prace w małym opiekaczu, który stoi na blacie kuchennym. Wstawia je na pół godziny do piecyka rozgrzanego do 120 stopni. Po wyjęciu wojownicy są już twardzi i nadają się do wstąpienia do armii. Wojsko ma swoje miejsce w dużej szafie. Każda z półek jest podzielona tematycznie.