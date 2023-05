Holenderski twórca Michael Dudok de Wit nagrodzony Smokiem Smoków na Krakowskim Festiwalu Filmowym

- Pracujący w Anglii holenderski twórca filmów animowanych Dudok de Wit to przykład twórcy osiągającego maksimum efektu artystycznego przy pomocy minimum środków. Wszystkie swoje nieliczne filmy zrealizował we własnym warsztacie, posługując się prostą kreską rysowaną tuszem - uzasadnia wybór laureata profesor Tadeusz Lubelski, przewodniczący Rady Programowej KFF. - Mieliśmy szczęście gościć go na naszym festiwalu, kiedy w 2001 roku jego najsłynniejszy, zaledwie 9-minutowy film “Ojciec i córka” wzbudził zachwyt publiczności głębią swego liryzmu i otrzymał Nagrodę Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych. Swoje walory reżyser w pełni potwierdził w swoim jedynym jak dotąd filmie pełnometrażowym - pięknej baśni “Czerwony żółw” - dodaje.